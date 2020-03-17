Вор должен сидеть в тюрьме — новый генпрокурор о деле Порошенко

Отвечая на вопросы депутатов в парламенте Украины новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова не тянуть с посадками и завершить громкие уголовные дела.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на segodnya.ua.

Депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий задал вопрос о том, какие гарантии, что не будет политических преследований, на что Венедиктова заявила:

«Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной Рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной Рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме».

В свою очередь нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский спросил, будут ли расследованы дела и подписаны подозрения относительно Порошенко и Стерненко.

«Все, что может быть быстро и законно завершено – будет быстро и законно завершено. Быстро будут приняты решения», – ответила новый генпрокурор.

Таким образом Ирина Венедиктова подтвердила, что готова будет наказать бывшего президента Петра Порошенко и подчеркнула, что это будет быстро.

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