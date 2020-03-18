До конца дня из-за рубежа вернутся 11,5 тысяч украинцев — Зеленский

До конца сегодняшнего дня в Украину вернутся 11,5 тысяч наших граждан.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 18 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

“Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11 с половиной тысяч украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13.30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулась”, — сказал он.

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Остальные, по его словам, будут в Украине до конца дня.

Еще 33 граждан заберет из Австрии президентский самолет.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" организовывает специальные рейсы, чтобы забрать украинцев, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ между странами в связи с коронавирусом.

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Кабинет министров 14 марта принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00.00 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта до 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

На территории Украины зафиксировано 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киеве, два из них – летальные.

По материалам: ukrinform.ru