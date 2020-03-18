До конца дня из-за рубежа вернутся 11,5 тысяч украинцев — Зеленский

Общество
Таисия Слепцова0
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До конца дня из-за рубежа вернутся 11,5 тысяч украинцев — Зеленский

До конца сегодняшнего дня в Украину вернутся 11,5 тысяч наших граждан.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 18 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

“Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11 с половиной тысяч украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13.30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулась”, — сказал он.

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Остальные, по его словам, будут в Украине до конца дня.

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Еще 33 граждан заберет из Австрии президентский самолет.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" организовывает специальные рейсы, чтобы забрать украинцев, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ между странами в связи с коронавирусом.

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Кабинет министров 14 марта принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00.00 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта до 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

На территории Украины зафиксировано 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киеве, два из них – летальные.

По материалам: ukrinform.ru


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