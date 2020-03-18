Национальный телеком-оператор «Киевстар» на период карантина делает бесплатными консультации врачей в мобильном приложении «Doctor Online» для абонентов всех телеком-операторов.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевстар.

«На период карантина Киевстар вместе с партнером «Доктор онлайн» делает консультации врачей в приложении «Doctor Online» бесплатными для абонентов всех телеком-операторов», — говорится в сообщении.

Таким образом, пользователи, независимо от места нахождения, смогут бесплатно проконсультироваться 24/7 из более 40 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудиозвонок.

«Сегодня люди по всему миру вынуждены бороться против новых вирусов и сложностей. Поскольку сейчас не рекомендуется выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и контактировать с большим количеством людей, мы решили облегчить процесс обращения к врачу, чтобы не приходилось без лишней необходимости посещать больницы. Особенно наше приложение будет полезно пожилым людям и семьям с маленькими детьми, тем, кто живет за городом, или же остался за рубежом», — рассказал маркетинг-директор Киевстар Павел Даниман.

В пресс-службе отметили, что у приложения «Doctor Online» появилась серия обновлений, делающих пользование приложением еще более комфортным:

Во время видео или аудиоконсультации у пациента есть возможность отправить врачу файлы (анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения и т.п.).

Если врач рекомендует сдать анализы, пользователь может сразу в приложении записаться на исследование в лабораторию и произвести оплату банковской карточкой.

Добавить историю прошлых консультаций.

После консультации пациенты смогут также оценить работу врача и оставить отзыв. Такая опция поможет новым пользователям выбрать специалиста для последующей консультации.

В Киевстар рассказали, что три месяца приложение «Doctor Online» загрузило более 45 тысяч пользователей. По обращениям лидируют семейные врачи, на втором месте — педиатры. За это время пациенты чаще всего обращались с симптомами ОРВИ, проблемами с давлением и ларинготрахеитом.

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Как сообщалось, приложение «Doctor Online» — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В приложении «Doctor Online» пользователи смогут: обратиться к избранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудиозвонок, получить направление на анализы, заказать доставку лекарств у партнера приложения Liki24.com, а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств. До 3 апреля на время карантина по промокоду kskr в приложении можно заказать бесплатную плановую (не срочную) доставку лекарств.

По данным Киевстар, на сегодняшний день в поддержке приложения «Doctor Online» работает 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мольных операторов. Мегабайты за пользование приложением будут списываться согласно тарифному плану.

Фото из открытых источников и Киевстар

По материалам: ukrinform.ru