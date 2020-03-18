Лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19 в Украине

Центр общественного здоровья сообщает о 16 случаях COVID-19 по состоянию на 22.00 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2)", — говорится в сообщении.

Получено за среду, 18 марта, 51 пациента и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы по среду методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

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Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксированы 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

По материалам: ukrinform.ru