Органы власти, больницы, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки продолжат работать — Зеленский

Все органы государственной власти, продуктовые магазины, больницы, аптеки, банки и АЗС как работали, так и будут работать в дальнейшем во время карантина.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Органы государственной власти, учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, аптеки, АЗС — работают и будут работать. То же самое касается банков", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что подписал закон, который запрещает банкам начислять какие-либо пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина, заверил глава государства.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киеве, два из них – летальные.

По материалам: ukrinform.ru