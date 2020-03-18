Отвели в сторону и расстреляли — один из главарей боевиков «ДНР» рассказал, как его подчиненные отбирали имущество у мирных жителей Донбасса

Александр Ходаковский, бывший лидер батальона «Восток», признал, что террористы «ДНР» часто занимались мародерством на территории оккупированного Донбасса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Главком«.

К примеру, поведал Ходаковский, однажды оккупантам понадобился автомобиль. Тогда они остановили транспорт, в котором находилась семья из трех человек. Боевики вывели их из автомобиля, отвели на обочину и расстреляли. После этого убийцы спокойно завладели транспортным средством:

«Бывало такое, что наши бойцы останавливали автомобили на блок-посту с целью завладения. Гражданских людей расстреливали в посадке, а автомобиль забирали».

Вспомнил Ходаковский и об ещё одном эпизоде, как боевики расстреляли мирного жителя на даче, ради собственного обогащения.

Он отметил, что когда война на Донбассе только начиналась, то никто даже не собирал данных о людях, вступавших в лавы террористов:

«Нам была дана задача срочно сформировать подразделения. Мы не имели возможности проверять людей. Мы ничего не расспрашивали, просто делали фото и давали позывной».

Отметим, что до 2014 года Ходаковский был главой спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области. После начала печальных событий на Донбассе, стал на сторону боевиков и сформировал свое подразделение «Восток».

Позже стал «главой Совбеза ДНР», но в 2016 пришлось отказаться от занимаемой должности из-за конфликтов с Александром Захарченко. После этого начал критиковать «ДНР» и рассказывать об ужасных инцидентах, которые совершали террористы на оккупированной территории.

Напомним, ранее Ходаковский рассказал, как Донбасс превратили в тюрьму.