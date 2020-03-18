<img class="aligncenter" title="Президент назвал ложью страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/3a5833431cd99f31c0a8a24fd3639c8c.jpg» alt=»Президент назвал ложью страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине» width=»100%» />

Президент Владимир Зеленский назвал ложью страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине.

Об этом он сказал в обращении вечером 18 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

“Гораздо быстрее вируса распространяются фейки относительно него. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь”, — сказал Президент.

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, Правительства, Верховной Рады, Офиса Президента Украины.

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В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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На территории Украины зафиксировано 14 случаев коронавируса, два из них – летальные. В частности, накануне Covid-19 был подтвержден в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за рубежом.

По материалам: ukrinform.ru