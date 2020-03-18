<img class="aligncenter" title="Президент подписал законы об упрощении закупок лекарств » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/a222c8a2240090568a5e6a0cf45ef30e.jpg» alt=»Президент подписал законы об упрощении закупок лекарств» width=»100%» />

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об упрощении закупок лекарств.

В частности, глава государства подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета» (№2539). Соответствующая информация указана в карточке законопроекта.

В графе о дате и состояние прохождения указано: «Возвращен с подписью Президента», и уточняется, что глава государства подписал закон 18 марта 2020 года.

Закон приводит нормы Налогового кодекса Украины в соответствие с другими нормами действующего законодательства, в частности Законами Украины «О публичных закупках», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки»", — говорится в объяснительной записке.

Согласно закону, в Украине будет создана стратегическая закупочная организация, которая должна обеспечивать эффективные закупки медицинских товаров за счет госбюджета, применяя при этом ведущие практики и механизмы специализированных организаций. Это будет юридическое лицо с достаточными материально-техническими ресурсами и опытными специалистами, а также особым порядком финансирования и осуществления закупок, которое будет продолжать уже существующий опыт специализированных организаций, реализуя делегированные полномочия Министерства здравоохранения Украины относительно осуществления закупок.

Вводится также ряд налоговых льгот при закупках лекарственных средств и медицинских товаров.

В частности, освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Закон предусматривает нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит на операции, освобожденные от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с этим законопроектом.

Вводятся положения о нераспространении ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатному снабжению (распределению) медицинских товаров, приобретенных такой организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

Законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета специальным субъектом — Закупочной организацией.

Закон также устраняет препятствия, обусловленные особенностями администрирования налога на прибыль предприятий, которые могут существенно усложнить возможность эффективной деятельности единой национальной закупочной организации.

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Кроме того, Президент подписал закон «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения» (№2538).

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта.

Закон создает основы привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за счет средств государственного бюджета.

Министерство здравоохранения Украины остается при этом главным распорядителем бюджетных средств. Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за счет средств государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические. Закупочная организация будет получать бюджетные средства Министерства здравоохранения и выступать заказчиком в понимании Закона Украины «О публичных закупках»: будет проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями — лечебно-профилактическими учреждениями.

Перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за счет средств государственного бюджета, предполагается утвердить постановлением Кабмина.

Предписанный законом порядок осуществления закупок будет гарантировать недискриминацию и равенство доступа отечественных и зарубежных поставщиков медицинских товаров к участию в таких закупках.

Принятие этого закона позволит не допустить коррупционных рисков при осуществлении закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров за счет средств государственного бюджета, обеспечить своевременность и прогнозируемость поставки таких товаров в учреждения здравоохранения, экономию бюджетных средств за счет расширения конкуренции, в том числе благодаря сохранению возможности участия поставщиков-нерезидентов в публичных закупках лекарственных средств, расширить доступ пациентов Украины к наиболее эффективным, качественным и безопасным лекарственным средствам, медицинским изделиям и другим товарам.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада во время внеочередного заседания 17 марта приняла в целом законопроект №2538.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий закон 17 марта и передал его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

По материалам: ukrinform.ru