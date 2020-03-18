Санитарная служба будет сообщать полиции о каждом заболевшем коронавирусом

Санитарная служба будет сообщать полиции о каждом случае инфицирования коронавирусом, чтобы та могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Он напомнил, что за нарушение карантина — выход из-под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование, предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

"Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней", — сказал Геращенко.

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По его словам, есть также договоренность с операторами мобильной связи об информировании лиц, которые приехали в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска — всех стран ЕС, Китая и Ирана — о том, что они имеют при первых симптомах ОРВИ самоизолироваться и сообщить об этом в Минздрав.

"Пока что ситуация в Украине остается контролируемой в сравнение с чудовищным уровнем распространения и смертности от Covid-19 в Китае и странах ЕС", — заверил чиновник.

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По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксированы 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецка (1) области и г. Киев (2).

По материалам: ukrinform.ru