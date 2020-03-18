Среди 14 инфицированных коронавирусом есть народный депутат Украины — МОЗ

При этом, в Минздраве не уточняют, о каком именно народном избраннике идет речь. Информируют лишь о том, 16 и 17 марта он не был в парламенте.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Коронавирус_инфо«.

Согласно их данным, в Украине есть 14 официально подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Один из заболевших — народный депутат:

«Сейчас нардеп находится на амбулаторном лечении, в условиях самоизолирования. Мы проводим все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование».

В Минздраве подчеркнули, что ВОЗ разрешает больным с коронавирусом лечиться амбулаторно, если COVID-2019 протекает в легкой форме:

«Всех людей, которые контактировали с зараженным нардепом будут проверять. Отметим, что народный депутат не присутствовал на заседании согласительного совета 16 марта и также не был на внеочередном заседании ВР 17 марта».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 14 случаев заражения коронавирусом.