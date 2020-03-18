В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции

Такое решение было принято 18 марта на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gordonua.com.

По заявлению руководства Киевской Областной Государственной Администрации, в области принимаются все необходимые меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную COVID-19, решили классифицировать ее как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», – сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель председателя Киевской ОГА Олег Торкунов, а директор департамента здравоохранения Максим Ионов возглавил штаб по ликвидации ее последствий.

Ранее сообщалось о том, что названы действенные препараты, повышающие сопротивляемость организма при коронавирусе.