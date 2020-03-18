В Украине число больных не изменилось, Минздрав сообщает о 14 случаях

Количество случаев Covid-19 в Украине остается на уровне 14.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

"По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев Covid-19 (Черновицкая область — 10 (1 летальный), Киевская область — 3, Житомирская — 1 (летальный)", — говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, все ограничительные меры направлены в защиту безопасности и здоровья украинцев.

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"Просим ни относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", — отметили в ведомстве.

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По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7954 умерли.

С 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

По материалам: ukrinform.ru