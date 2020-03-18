Война на Донбассе: впоследствии обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранение

В течение вторника, 17 марта, пророссийские террористы на Донбассе совершили 10 обстрелов по бойцам ВСУ.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

Согласно утренней сводке, за прошедшие сутки НВФ десять раз обстреливали позиции украинских защитников.

Для обстрелов враг использовал минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вражеские обстрелы были совершены неподалеку Павлополя (два раза), Березового, Старогнатовки, Широкиного, Славного, Новолуганского (два раза), Орехового и Новотошкивского.

Впоследствии обстрелов противника, ранения получили двое украинских военнослужащих.

Также, противники в очередной раз совершил провокационные обстрелы на участке разведения войск Богдановка-Петровское: на сей раз враг вел стрельбу из станкового гранатомета и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не стали отвечать на провокации боевиков, придерживаясь режима тишины.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 16 марта.