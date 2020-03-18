Украинцы смогут 20 марта вернуться домой из Перемышля спецпоездами
Украинцы, которые хотят вернуться в Украину из Польши, смогут это сделать 20 марта четырьмя специальными железнодорожными рейсами по маршруту Перемышль-Львов-Киев".
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.
"Мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля! 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев", — отметил Дещица.
Он также опубликовал расписание движения по местному времени.
В частности, предполагается выезд из Перемышля, а прибытие в Киев (через Львов): 10:18 — 21:33, 13:10 — 23:08 (Intercity), 15:45 — 23:53 (Intercity) и 18:59 — 06:46 (прибытие 21.03).
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Дещица отметил, что рассчитаться за проезд можно через терминалы картами, терминалы будут в самих поездах.
"Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн. (100 злотых); 1 класс — 1000 грн. (150 злотых)", — сообщил он.
Также посол отметил, что онлайн-продажа билетов не предусматривается.
В то же время на странице Посольства Украины в Польше в Facebook отмечается, что для получения консультаций, как добраться в Перемышль из разных регионов Польши, можно обращаться к Почетным консулам Украины в Республике Польша.
Почетный Консул Украины в БЫДГОЩЕ — Кшиштоф Сикора
+48 52 567 0786
Почетный Консул Украины в ЛОДЗИ — Богдан Высоцки
+48 601 155 330
Почетный Консул Украины в г.ОПОЛЕ — Ирена Пордзик
+48 533 387 105
+48 607 216 116
Почетный Консул Украины в ТАРНОВЕ — Бартоломей Бабушка
+48 14 699 11 10
+48 609 523 666
Почетный Консул Украины во ВРОЦЛАВЕ — Гжегож Джик
+48 71 788 44 50
+48 510 011 000
Почетное Консульство Украины в г. Зеленая Гура – Кристина Яворницкая
+48 576 835 981
+48 570 184 491
Почетный Консул Украины в КАТОВИЦАХ — Др.мед.Ярослав Вечорек
+48 660 630 629
Почетный Консул Украины в ПЕРЕМЫШЛЕ Александр Бачик
+48 16 676 80 26
+48 661 770 100
Почетный Консул Украины в РЯШЕВЕ — Ежи Кшановский
+48 17 850 09 49
+48 510 005 550
Почетный Консул Украины в ХЕЛМЕ — Станистав Адамяк
+48 82 562 20 02
+48 607 092 033
Почетный Консул Украины в ЩЕЦИНІ — Хенрик Колодий
+48 602 493 434
По материалам: ukrinform.ru