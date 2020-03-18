Украинцы смогут 20 марта вернуться домой из Перемышля спецпоездами

Украинцы, которые хотят вернуться в Украину из Польши, смогут это сделать 20 марта четырьмя специальными железнодорожными рейсами по маршруту Перемышль-Львов-Киев".

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.

"Мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля! 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль-Львов-Киев", — отметил Дещица.

Он также опубликовал расписание движения по местному времени.

В частности, предполагается выезд из Перемышля, а прибытие в Киев (через Львов): 10:18 — 21:33, 13:10 — 23:08 (Intercity), 15:45 — 23:53 (Intercity) и 18:59 — 06:46 (прибытие 21.03).

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Дещица отметил, что рассчитаться за проезд можно через терминалы картами, терминалы будут в самих поездах.

"Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн. (100 злотых); 1 класс — 1000 грн. (150 злотых)", — сообщил он.

Также посол отметил, что онлайн-продажа билетов не предусматривается.

В то же время на странице Посольства Украины в Польше в Facebook отмечается, что для получения консультаций, как добраться в Перемышль из разных регионов Польши, можно обращаться к Почетным консулам Украины в Республике Польша.

Почетный Консул Украины в БЫДГОЩЕ — Кшиштоф Сикора

+48 52 567 0786

Почетный Консул Украины в ЛОДЗИ — Богдан Высоцки

+48 601 155 330

Почетный Консул Украины в г.ОПОЛЕ — Ирена Пордзик

+48 533 387 105

+48 607 216 116

Почетный Консул Украины в ТАРНОВЕ — Бартоломей Бабушка

+48 14 699 11 10

+48 609 523 666

Почетный Консул Украины во ВРОЦЛАВЕ — Гжегож Джик

+48 71 788 44 50

+48 510 011 000

Почетное Консульство Украины в г. Зеленая Гура – Кристина Яворницкая

+48 576 835 981

+48 570 184 491

Почетный Консул Украины в КАТОВИЦАХ — Др.мед.Ярослав Вечорек

+48 660 630 629

Почетный Консул Украины в ПЕРЕМЫШЛЕ Александр Бачик

+48 16 676 80 26

+48 661 770 100

Почетный Консул Украины в РЯШЕВЕ — Ежи Кшановский

+48 17 850 09 49

+48 510 005 550

Почетный Консул Украины в ХЕЛМЕ — Станистав Адамяк

+48 82 562 20 02

+48 607 092 033

Почетный Консул Украины в ЩЕЦИНІ — Хенрик Колодий

+48 602 493 434

По материалам: ukrinform.ru