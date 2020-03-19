Антивирусный карантин: спокойно, люди, диктатуры не будет!

Принято несколько неотложных законов, призванных снизить влияние как самой эпидемии, так и жестких карантинных мер

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы для борьбы с распространением коронавируса в Украине, принятые на внеочередном заседании во вторник (зарегистрированы за №№ 3219, 3220, 2538 и 2539 – подробности ЗДЕСЬ) по борьбе с распространением коронавирусной болезни Covid-19 на территории Украины. Некоторые их положения вызвали ряд вопросов и опасений со стороны общества. В том числе и поспешность, которая лишь добавляет подозрений в том, что «власть что-то знает, но молчит». Укринформ обратился за объяснениями к независимым экспертам.

Главное, научиться не подпитывать панику

В любой кризисной ситуации главная задачв государства — успокоить население и предотвратить панические настроения, с чем в Украине всегда было не все в порядке. И скорее всего, с этим не справиться принятием отдельных законов, тем более в столь беспрецедентной ситуации, которая разворачивается даже не по Украине, а во всем мире. Столь масштабные ограничения в передвижении по стране и в быту – это, наверное, впервые за всю современную историю! Даже Майданы и война с Россией таких мер безопасности не потребовали. Вероятно, что у многих людей сегодня ступор от происходящего – не слишком ли экстремальна ситуация?



Богдан Петренко

«Технически, малопонятен факт проведения заседания ВР не в определенное для Рады время (хотя о распространении эпидемии известно уже два месяца. – Ред.). И внезапный перенос заседания с 10 на 8 утра (впервые за всю деятельность парламента) вполне в духе внезапных решений власти о коронавирусных ограничениях. Вопрос даже не в том, что общество и экономика не готовы к таким резким ограничениям. А больше в том, что такая поспешность формирует представление, что «власть что-то знает, но молчит». То есть, подогревая панические настроения», — комментирует Богдан Петренко, политический эксперт, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

Однако, на его взгляд, были и два положительных момента в работе парламента на внеочередном «антикоронавирусном» заседании 17 марта. Первый – это приостановка работы сессии до завершения карантина. «Это в некоторой степени сняло напряжение и угрозы, что власть воспользуется карантином для принятия запланированных непопулярных решений – о земле и об изменениях в Конституцию по Донбассу», — говорит эксперт. Второй – это частичное снижение налоговой нагрузки на бизнес и упрощение закупки противокоронавирусных средств. «Но и тот, и другой – условные плюсы, которые призваны немного уменьшить не столько влияние эпидемии, как самих карантинных мер. Понятно, что проблемы не исчезают. Нет гарантий, что парламент внезапно не соберется во время карантина. А снижение налоговой нагрузки на бизнес не снижает потери бизнеса», — считает Богдан Петренко.

Штрафы – это чтобы остановить «особо буйных»

По словам Петренко, симптоматично, что законом была введена административная и усилена уголовная ответственность за нарушения правил карантина. «Собственно, это типичный путь для имитации решения любой проблемы в Украине – запретить и ввести ответственность. И пока ужесточение ответственности – выглядит как потенциальное средство преследования тех, кто протестует против ограничений, установленных властями – как бизнеса, так и оппозиции. Не исключено, что по этим статьям могут привлекаться к ответственности водители общественного транспорта, которые будут нарушать установленные требования при перевозке. А это может привести не просто к коллапсу в городах, но и к росту социального недовольства», — считает эксперт.

Теперь Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) дополняется статьей 44-3 “Нарушение правил относительно карантина людей”. Состав правонарушения заключается в нарушении правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Санкция: для физических лиц – штраф от 17 до 34 тысяч гривень; должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривень.

«На самом деле законодательство не знает такого понятия как “карантин людей” (проблема с юридической определенностью), и поэтому установление административной ответственности за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных «другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями» недопустимо», — объясняет Евгений Крапивин, руководитель проектов Центра политико-правовых реформ. Эти замечания, изложенные в заключении парламентских специалистов из Главного научно-экспертного управления к этому законопроекту, так и остались без внимания.

Также ужесточается санкция статьи 325 Уголовного кодекса Украины “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, а именно: штраф увеличивается с 1700 гривень до 17-51 тысячи гривень, а также добавляется наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Евгений Крапивин

«Неофициально сами правоохранители-инициаторы законопроекта объясняют, что это необходимо для того, чтобы применять меру пресечения в виде домашнего ареста для “самых буйных" нарушителей карантинных мер безопасности. К пропорциональности таких санкций у меня есть вопрос, но в условиях борьбы с пандемией он спорный», — говорит Евгений Крапивин.

Далее, по словам эксперта, есть вопросы чрезвычайного положения, которое, согласно Конституции Украины должно объявляться Президентом Украины и Верховной Радой Украины в такой ситуации как законный способ существенного ограничения прав и свобод человека. По его мнению, именно к Закону о чрезвычайном положении, возможно, будут изменения, в частности такие, которыми медиа назвали “обысками у активистов”, “введение комендантского часа” и т.п. «Никто из нас не видел финальный текст правительственных предложений, но уже успели окрестить “законами 16 января”. По крайней мере, и сейчас полиция имеет право осматривать лицо без постановления суда (при наличии оснований подозрения в совершении правонарушения), а комендантский час — допустимая мера для европейских стран. В чем большое преимущество чрезвычайного положения — оно вводится на конкретный срок и может быть продлено только один раз. То есть известно его начало и конец, поэтому такое вмешательство, при условии надлежащего обоснования, является пропорциональным. Я понимаю людей, которые напуганы новостями о том, что МВД и лично министр Аваков хотят вроде бы установить диктатуру в Украине. Но это “гадание на кофейной гуще” – не более, давайте оперировать принятыми документами», — резюмирует Евгений Крапивин.

Полиции — на старт, внимание!..

Как это обычно бывает, одного введения ответственности в виде дополнения санкции статьи в Уголовном кодексе Украины мало, говорит юрист-международник, управляющий партнер фирмы "єПраво" Виталий Власюк. Так, по его словам, законодатель должен четко представлять картинку возможного правонарушения и реагирования соответствующих правоохранительных органов на него.



Виталий Власюк

"Представляется, что полномочия контролировать соблюдение общественного порядка пока принадлежат Национальной полиции Украины, в том числе – через подразделения Национальной гвардии. Их сотрудники должны безотлагательно ознакомиться с новациями законодательства и получить инструкции по их применению на практике, — утверждает юрист. — Считаю, что в любом случае у граждан должен быть шанс получить сначала устное предупреждение о возможном нарушении правил карантина, и лишь при очевидном нежелании немедленно исправить поведение к ним должны быть применены соответствующие средства воздействия и привлечены к ответственности".

Что касается установления инфицированности/не инфицированности человека, то очевидно речь пойдет о общих видимых признаках. Ведь, считает господин Власюк, вряд полиции раздадут портативные термометры для замеров температуры и прочее. "Скорее, будут полагаться на дискрецию (возможность действовать по своему усмотрению. — Ред.) офицеров, которые будут иметь право доставить вероятно инфицированных граждан в больницу для дальнейшей проверки. В любом случае, обязанность государства – обеспечить четкое и конкретное законодательство относительно правил поведения во время карантина, а также информирования о нем общества. Обязанность граждан – неукоснительно придерживаться указанных предписаний. При этом последнее будет зависеть прежде всего от правильной работы органов Национальной полиции", — подчеркнул Виталий Власюк.

Справки, отпуски и прочие «мелочи»

Впрочем, принят и ряд правильных «технических» норм.

Например, законом № 3219 введены дополнительные ограничения на отмену действия справки внутреннеперемещенного лица. «Если лицо, проживающее на оккупированной территории, имея справку перемещенного лица, не пересекает линию разграничения во время карантина, то, соответственно, в период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения справка такого лица не может быть отменена и, соответственно, не может быть прекращена выплата пенсии на подконтрольной территории», — комментирует Укринформу директор адвокатского объединения "Ассирия" Алексей Савчук.



Алексей Савчук

Или норма об отпуске. «В законе говорится о том, что безвозмездный отпуск, предоставленый работнику в связи с карантином, не учитывается в срок годового оплачиваемого отпуска. Другими словами, если работнику предоставят отпуск в связи с карантином, он не включается в срок ежегодной нормы отпуска данного работника. Следовательно, такой работник будет иметь право еще на один отпуск, продолжительность которого гарантирована законодательством, и его размер не может быть уменьшен», — пояснил юрист.

Итак, помним, что эти изменения временные и будут действовать только три месяца. Будем надеяться, что за это время человечество найдет рецепт преодоления коварной инфекции, вызвавшей столь сильный переполох во всем мире, а Украина тем временем не свалится в пропасть каких-либо «коллапсов» или «диктатур». Нас ждут тяжелые времена, но через пару месяцев все будет новым. Правда, неизвестно, какой ценой. Но будем держаться!..

Мирослав Лискович, Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru