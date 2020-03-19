Что надо знать о коронавирусе: Кабмин создал специальный сайт

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев игнорировать фейки о коронавирусной инфекции, которые распространяются в интернете.

Об этом он написал в Telegram.

«Я призываю каждого потреблять только проверенную информацию. Для этого Кабмином создан специальный сайт о коронавирусе, чтобы предоставлять обществу ответы на самые актуальные вопросы», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что неизвестное всегда порождает в обществе панику, которая страшнее любого вируса. В связи с этим в интернете появляется много фейков, цель которых — заработать деньги на доверчивых гражданах и еще больше дестабилизировать страну.

«Потребляйте только полезную информацию и будьте здоровы», — подчеркнул Премьер-министр.

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По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели.

На сегодня в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru