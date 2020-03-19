Дипломаты в Германии зарегистрировали более 2500 украинцев на возвращение домой

В среду, 18 марта, резко возросло количество украинских граждан, которых Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали для возвращения домой.

Об этом Укринформу рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Список нашей дипмиссии, Посольства, увеличился вдвое — до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи", — проинформировал он.

В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

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Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта. Цены на билеты — в пределах разумного, 169 евро.

Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

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Самая сложная ситуация сейчас постигла сотню украинских граждан, которые застряли на немецко-польской границе. Их судьба находилась в поле особого внимания Посольства, в консульский округ которого входит данный регион.

В особо неприятную ситуацию попали 46 пассажиров рейсового автобуса Eurovoyage, который польские пограничники не пропустили через границу. В среду на поручение посла людей посетила дипломатка Посольства Виктория Кононенко, которая привезла пищевые продукты, воду, горячие напитки и медикаменты, а также морально поддержала людей.

Благодаря ее настойчивости и при содействии активистов удалось договориться с мэром Франкфурта-на-Одере о безвозмездном поселения людей в хостеле, где измученные люди смогут переночевать и позавтракать, а завтра наконец отправятся домой через Венгрию.

К сожалению, с польской властью не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для украинцев, констатировал Мельник. Он обратился к соотечественникам, в частности, автомобилистав, с призывом не ждать на немецко-польской границе, а отправиться в четверг через Австрию в австро-венгерский пункт пропуска Никельсдорф.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерской властью о том, что эта граница будет оставаться открытой для украинских граждан с 21.00 по 05.00 часов каждой последующей ночи.

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Мельник настойчиво посоветовал не тянуть с этой возможностью, пока остается открытой граница между Германией и Австрией.

По материалам: ukrinform.ru