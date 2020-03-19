Эвакуация украинцев: 20-21 марта МАУ выполнит десять рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит 10 рейсов 20 и 21 марта для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом МАУ сообщает в Facebook.

"На нашем сайте появилась специальная страница «Возвращайся домой», на которой мы будем постоянно обновлять расписание специальных рейсов, чтобы вы и ваши близкие имели возможность приобрести билеты и вернуться домой", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 марта будут выполняться полеты в Киев из Амстердама, Брюсселя, Дубая, Парижа, Тель-Авива, Вены, Франкфурта, Ларнаки. А на 21 марта запланированы рейсы из Лондона и Берлина.

"На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной", — добавили в авиакомпании.

МАУ также призывает проверять расписание и бронировать билеты на сайте.

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Как ранее сообщал министр инфраструктуры Владислав Криклий, авиаперевозками для возвращения в Украину воспользовались 44 тысячи украинцев из-за рубежа с 14 по 18 марта.

14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 по 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

Как сообщал Укринформ, по данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru