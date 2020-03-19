Харьков утром принял два авиарейса из Египта, ожидают еще два

Международный аэропорт "Харьков" утром принял два рейса из Шарм-эль-Шейха, ожидается еще два.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в пресс-службе аэропорта.

"В 8:03 и 10:30 в Харьков прибыли рейсы компании SkyUp Airlines из Шарм-эль-Шейха. Ожидается еще два рейса из Египта — в 14:05 и в 15:00" — отметили в пресс-службе.

Кроме того, аэропорт принимает и другие рейсы, в частности в 14:40 должен прибыть рейс Ryanair из Будапешта, а в 15:25 из Харькова должен отправиться обратный рейс.

Относительно информации о пассажирах, в пресс-службе посоветовали об этом спрашивать у тур-операторов.

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Как сообщал Укринформ, 17 марта международный аэропорт "Харьков" принял 5 рейсов из Египта, в том числе, рейс Azur Air Ukraine из Шарм-эль-Шейха — в 00:40 и компании SkyUp Airlines — в 12:05. Информации о пассажирах рейсов из Египта нет.

16 марта в международном аэропорту "Харьков" отменены 5 рейсов, в основном, в Польшу и Египет. Под отмену, в том числе, подпали рейсы компании SkyUp Airlines Харьков-Шарм-эль-Шейх, компании Ryanair Харьков-Краков, компании WizzAir Харьков-Краков, компании WizzAir Харьков-Гданьск, компании LOT Polish Airlines Харьков-Варшава. Информации о пассажирах рейсов из Египта нет.

С 17 по 18 марта в Украину доставили почти 4500 украинцев, которые оказались на границе без транспортных средств.

По материалам: ukrinform.ru