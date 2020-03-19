Ляшко назвал условия, при которых в Украине продлят карантин

Карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы рассматриваем вариант продления карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост (заболеваемости, — ред.), карантин будет 100% продлен", — сказал Ляшко.

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В Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецк (1) Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2).

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По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская – 2 случая, Житомирская — 1; также один случай подтвержден в г. Киев.

По материалам: ukrinform.ru