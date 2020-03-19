Посол советует возвращаться из Германии автобаном А1 и не останавливаться в Австрии

После открытия Венгрией своей границы с Австрией много украинцев из соседней Германии на автомобилях и автобусах пытаются добраться в Украину.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба рекомендует иметь полный бак топлива и ехать по автобану Мюнхен — Зальцбург (в Австрии — А1), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Уважаемые граждане Украины, которые пытаются на автомобиле добраться в Украину из Германии через Австрию и Венгрию! При въезде в Австрию важно, чтобы австрийская полиция увидела и поверила, что вы едете транзитом и не будете нигде останавливаться!" — написал посол на своей странице в Facebook, где он регулярно публикует советы о лучшем проезде и обновлении ситуации.

По его словам, важно, чтобы у украинских автомобилистов был "полный бак бензина, вежливый тон и здоровый и не слишком голодный вид, а также готовность объяснить полицейскому, что вы едете через Венгрию в Украину и нигде в Австрии останавливаться не будете".

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Дипломат проинформировал, что австрийско-венгерская граница открыта (в точке Никкельсдорф) с 21:00 до 5:00, а немецко-австрийская граница для негрузовых перевозок не закрывалась.

В то же время, Щерба сообщил, что много украинских автомашин, которые хотят въехать из Германии в Австрию, заворачивают обратно. В этой связи на пункт пересечения для выяснения ситуации поехал почетный консул Украины в Зальцбурге.

"Уважаемые автомобилисты! Езжайте по автобану А1 Мюнхен- Зальцбург. Пробки нет. Украинцев пропускают! Не едьте через Пассау", — говорится в последнем посте-рекомендации украинского посла.

Как известно, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, по результатам которых была достигнута договоренность о том, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и автомобилях "застряли" на границах с Австрией и Хорватией.

Как сообщал Укринформ, 14 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели.

В настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru