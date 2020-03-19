Распространения коронавируса в Украине теперь можно отслеживать онлайн

Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме онлайн.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в Facebok.

"Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени. Эта карта запущена при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офис Президента Украины и согласуется с данными Кабинет министров Украины", — написала она.

Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта было зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7954 умерли.

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На территории Украины зафиксированы 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киеве, из них два — летальных.

По материалам: ukrinform.ru