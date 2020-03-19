Roshen закупит 10 тысяч защитных костюмов для медиков

Кондитерская корпорация Roshen закупает первую партию комплектов костюмов индивидуальной защиты медработников.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Проконсультировавшись с координатором в Минздраве, ответственным за формирование потребности и координацию с благотворителями, мы закупаем то, что является первоочередным для работы врачей и больниц в целом в условиях пандемии — индивидуальная защита. 10 тысяч комплектов костюмов — это первая поставка. Мы понимаем, что это не закроет потребность полностью, но это начало", — сказала директор по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

По ее словам, в Roshen, зная о недостаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), хотели их закупать, но когда более детально изучили вопрос, поняли, что качественные аппараты ИВЛ сейчас приобрести невозможно, сроки поставки колеблются от 15 до 18 недель. И для того, чтобы понять, какой именно аппарат необходимо приобрести, надо знать технические возможности конкретного заведения, а именно есть ли, например, система подачи кислорода и сжатого воздуха, или она отсутствует. И одними аппаратами ИВЛ потребности не ограничиваются.

Читайте также: Компания Ахметова инициирует создание Штаба по экономическому здоровью Украины

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19. 3 из них закончились летально.

По последним данным Университета медицины им. Джона Хопкинса на интерактивной карте, общее количество больных Covid-19 в мире превысило 229 тыс. человек. 9 325 пациентов умерли, более 84 500 человек выздоровели.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru