Сопротивляемость коронавирусу зависит от иммунитета человека — врач-вирусолог

Коронавирус Covid-19 поражает не всех людей подряд, а выборочно — из-за того, что иммунная система у всех разная.

Об этом в интервью Укринформу заявила доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко.

"Коронавирус заражает не всех подряд, а выборочно, во-первых, потому, что иммунная система у людей разная", — сказала она.

В то же время ученый заметила, что мы на сегодняшний день недостаточно знаем об этом вирусе. Поэтому никто не может объяснить, почему при других респираторных инфекциях, за исключением риновирусной, дети болеют первыми, а этот коронавирус, наоборот, чаще поражает взрослых.

Читайте также: Коронавирус дольше всего живет на картоне, стали и пластике — ученые

Мироненко рассказала, что вирусов, которые могут поразить человека, очень много. Все они имеют тропность (сочетаемость с чем-то, направленность на что-то — Авт.) к разным тканям — одни поражают печень, другие — легкие, третьи — нервную ткань, еще какие-то кожу, лимфатические узлы и т.п.

"Covid-19 тропный к легким, поэтому он вызывает именно пневмонию", — пояснила доктор медицинских наук.

Она отметила, что есть пять видов коронавирусов, присущих человеку, которые вызывают обычные респираторные заболевания без осложнений.

"Известен еще один коронавирус SARS, который недолго циркулировал в 2002-2003 году. Тогда им переболели около 8 тысяч человек, то есть не так уж много, но уровень летальности был довольно высок — умерли более 900 человек. Однако благодаря ограничительным мерам с ним удалось справиться. На сеггодняшний день он исчез", — сообщила Мироненко.

Читайте также: ВОЗ: началось испытание вакцины от коронавируса

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев Covid-19, из них два летальных: Черновицкая область — 10 случаев (1 летальный), Житомирская — 1 (летальный) случай, Киевская — 2 случая, Донецкая — 1 случай, г. Киев — 2 случая.

Всего в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

По материалам: ukrinform.ru