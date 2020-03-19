Из аэропорта "Схипхол", близ Амстердама, вылетел в Киев спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с гражданами Украины на борту.

Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, самолет вылетел в 14:44 по местному времени. Рейс из Амстердама полностью выкуплен – все 183 места.

Еще один специальный рейс Амстердам-Киев авиакомпания МАУ запланировала на 20 марта — вылет в 13:55 по местному времени.

Спецрейс с украинцами вылетел из Амстердама в Киев / Ирина Драбок, Укринформ

Вместе с тем, в аэропорту "Схипхол" из-за коронавируса закрыты пять из семи терминалов. Желающих вернуться из Нидерландов домой довольно много. Свои рейсы большинство пассажиров ждет в масках.

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Как сообщал Укринформ, 14 марта Кабинет министров в связи с коронавирусом принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели.

В настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru