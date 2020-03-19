В ГБР рассказали представителям семей Героев Небесной Сотни о 5 следственных экспериментах

Следователи Государственного бюро расследований провели встречу с представителями семей Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели очередную встречу с представителями ОО «Семья Героев Небесной Сотни», — говорится в сообщении.

В частности, во время встречи следователи ГБР отчитались о проведении 5 следственных экспериментов, которые произошли на улицах Институтской, Шовковичной и Майдане Незалежности в Киеве. К следственным действиям привлекались специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

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Также следователи управления в «делах Майдана» сообщили о последних результатах работы подразделения — в частности, о задержании двух участников преступной группы, подозреваемых в похищении и истязании активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.

В ГБР напомнили, что по результатам рассмотрения ходатайств следователей, согласованных с прокурорами Офиса генпрокурора, подозреваемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что в марте следователи ГБР сообщили о подозрении двум экс-судьям Сосновского райсуда Черкасс, которые совершали противоправные действия в отношении 17 протестующих, путем вынесения постановлений о заключении их под стражу.

Также было завершено досудебное расследование в отношении экс-председателя Днепровского райсуда Киева.

Этот экс-судья подозревается в организации постановления неправосудных решений о заключении под стражу в отношении 11 участников акций протеста, незаконном препятствовании организации и проведение митингов и вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда, напомнили в ГБР.

"По инициативе потерпевших, следователи ГБР обратятся в Министерство здравоохранения Украины с ходатайством о внесении изменений в ведомственные нормативные акты, касающиеся правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений, в частности, полученных в результате химических отравлений", — сообщили в ведомстве.

По материалам: ukrinform.ru