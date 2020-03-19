В Украине – третья смерть от коронавируса

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Тelegram.

"В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом Covid-19. Минздрав выражает соболезнования родным умершей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на Covid-19.

Минздрав призывает украинцев в случае появления первых симптомов респираторных заболеваний обязательно звонить своему семейному врачу.

Читайте также: Вакцина против коронавируса. Обзор мировых разработок

"Оставайтесь дома! Самоизоляция — самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", — отметили в ведомстве.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19, три из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru