В Украине – третья смерть от коронавируса
В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Тelegram.
"В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом Covid-19. Минздрав выражает соболезнования родным умершей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на Covid-19.
Минздрав призывает украинцев в случае появления первых симптомов респираторных заболеваний обязательно звонить своему семейному врачу.
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"Оставайтесь дома! Самоизоляция — самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", — отметили в ведомстве.
Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19, три из них — летальные.
По материалам: ukrinform.ru