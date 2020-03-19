Украина пропустила через границу 58 граждан Молдовы, ехавших транзитом из РФ

К пункту пропуска «Бачевск» в Сумской области на границе с РФ прибыла колонна из семи транспортных средств, которыми из России в Молдову, транзитом через Украину, ехали 58 граждан Республики Молдова.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Согласно распоряжению КМУ, в связи с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 с 16 марта до 3 апреля запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства. Но, учитывая гуманитарную цель, руководство пограничного ведомства, согласно требованиям Закона Украины «О пограничном контроле», приняло отдельное решение и предоставило разрешение на пересечение границы гражданами Молдовы, чтобы они смогли добраться до своей страны", — говорится в сообщении.

После пограничного оформления пограничники организовали сотрудничество с сотрудниками Национальной полиции, которые сопровождали транспортные средства до границы с Молдовой.

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Как сообщал Укринформ, по последним данным в мире зафиксированы 198 193 случая заражения коронавирусом, из них 81 961 человек выздоровел, 7 954 умерли.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

С 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения его распространения. Он продлится три недели – до 3 апреля.

Фото: Госпогранслужба

По материалам: ukrinform.ru