Украинцы, которые были на карантине в Египте, возвращаются сегодня домой — МИД

Все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады, сегодня в течение дня вернутся на Родину.

Об этом сообщил в Facebok Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.

«Сегодня на Родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. 830 украинцев прибывающих рейсами в Киев в течение сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Читайте также: В "Борисполь" прибыли четыре рейса с украинцами из Египта

В МИД добавили, что они пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 час. 19 марта на карантине за границей находился 861 украинец.

По материалам: ukrinform.ru