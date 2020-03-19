<img class="aligncenter" title="Украинцы могут вылететь из Норвегии спецрейсом SkyUp в воскресенье — МИД » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/4e1f0d8ea77a1f98b002025de0ce6a52.jpg» alt=»Украинцы могут вылететь из Норвегии спецрейсом SkyUp в воскресенье — МИД» width=»100%» />

Украинцы, которые находятся в Норвегии, могут вернуться домой спецрейсом SkyUp в воскресенье.

Об этом сообщил в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.

«В воскресенье, 22 марта 2020 года в 9.35 из аэропорта Осло (Oslo Gardermoen Airport) планируется специальный авиарейс украинской авиакомпании SkyUp Airlines по маршруту Осло-Киев со стоимостью билета для одного пассажира 199 Евро. Купить билеты на этот авиарейс можно на веб-сайте авиакомпании , — говорится в сообщении.

Согражданам, которые находятся далеко от Осло и хотят вернуться в Украину этим авиарейсом, рекомендуется безотлагательно проработать наиболее оптимальный способ переезда в Осло до указанной даты.

Отмечается, что по состоянию на 19 марта мест в самолете на этот авиарейс хватает для всех граждан Украины, которые зарегистрировались в Посольстве Украины в Норвегии (общее количество мест в самолете – 149).

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«Гражданам Украины, которые этого еще не сделали или не получили от Посольства соответствующего подтверждения, рекомендуем безотлагательно сообщить в Посольство по электронной почте о вашем местонахождении и желании воспользоваться этим рейсом», — посоветовали в Оперативном штабе.

Как сообщал Укринформ, 14 марта Кабинет министров в связи с коронавирусом принял решение о закрытии с 17 марта до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

18 марта авиакомпания SkyUp Airlines сообщила о том, что осуществит несколько специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран мира смогли вернуться домой.

По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

По материалам: ukrinform.ru