Украинские заробитчане не спешат выезжать из Польши из-а коронавируса

Украинцы, у которых не завершается срок рабочей визы, не спешат уезжать из Польши, но у них нарастает неуверенность в завтрашнем дне.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в польской рекрутинговой компании EastWestLink, которая трудоустраивает в Польше несколько тысяч украинцев.

"Мы не видим среди украинцев желание вернуться домой в связи с коронавирусом. Завершение трудоустройства идет по плану: домой пытаются выехать только те, у кого заканчивается срок действия документов на пребывание, разрешение на работу ", — отметили в компании.

В то же время, добавили там, эпидемия корнавируса привела к временному закрытию многих предприятий, что вызывает "большую неуверенность среди украинских работников.

Как сообщили в EastWestLink, в этой связи компания делает все возможное, чтобы в случае потери места работы найти украинцам альтернативное место работы недалеко района его обитания.

В то же время, в польской компании предполагают, что из-за эпидемии коронавируса приём на работу граждан Украины в Польше будет ограничен или вообще приостановлен. На сегодняшний день ограничено или прекращено функционирование польских консульств и визовых центров в Украине, а также междугороднее и международное транспортное сообщение. И даже если бы украинский трудовой мигрант преодолел все эти трудности, то по прибытии в Польшу он должен будет пройти 14-дневный карантин.

"В этой ситуации мы сосредотачиваемся на рекрутации иностранцев, которые уже находятся в Польше", — отмечают в польской компании.

В частности, часть мигрантов, работавших, например, в автомобильной промышленности, которая сейчас приостановилась, можно трудоустроить в пищевой промышленности, где появились вакансии из-за пребывания польских работников на карантине или дома с детьми.

Накануне правительство Польши приняло пакет антикризисных мер, одним из пунктов которых является автоматическое продление разрешений на работу гражданам Украины.

Согласно предварительным оценкам, в Польше может находиться до 1,2 млн трудовых мигрантов из Украины.

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица проинформировал, что по состоянию на 18 марта 3,5 тыс. украинцев зарегистрировались на сайте посольства для возвращения домой. Для них 20 марта организуются поезда Перемысль-Киев, а также авиарейс Варшава-Киев 21 марта.

По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru