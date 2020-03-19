Укрзализныця назначила еще один поезд, чтобы забрать украинцев из Польши

"Укрзализныця" назначила на 20 марта еще один поезд класса «Интерсити+» для транспортировки граждан Украины из Пшемысля и открыла продажу билетов на него.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

""Укрзализныця" назначила еще один поезд класса «Интерсити+», который 20 марта 2020 года осуществит вывоз граждан Украины из Пшемысля, не имеющих возможности самостоятельно пересечь границу в результате ограничительных мер в связи с карантином.

Предназначенный поезд №717/718 отправится из Пшемысля в 02:30 и прибудет в Киев в 11:32", — говорится в сообщении.

Билеты на этот поезд можно приобрести исключительно онлайн.

Как сообщал Укринформ, сегодня "Укрзализныця" открыла продажу билетов на три поезда по маршруту Пшемысль-Киев.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным Минздрава, на территории Украины зафиксированы 16 подтвержденных случаев коронавируса: 10 — в Черновицкой области, по 2 — в Киеве и Киевской области, по 1 — в Житомирской и Донецкой областях. Два человека умерли.

По состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрирован 219351 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8970 человек умерли и 85749 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru