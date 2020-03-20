Денег нет, но вы держитесь! Украинская медсестра выразила крик своей души в жестком обращении к Президенту, Премьеру и Министру здравоохранения

Медсестра Центральной районной больницы Киево-Свтошинского района Нина Козловская обратилась с жестким требованием к властям Украины решить проблему с нехваткой защитных костюмов для медиков, которые обследуют пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Свой крик души она адресовала Владимиру Зеленскому, Денису Шмыгалю и Илье Емцу о невыполнении ими обещаний.

«Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!», – написала она в Facebook.

Кроме этого, женщина заявила, что о повышении зарплат речь вообще не идет. Медики не защищены и более того, вынуждены работать при жесткой нехватке персонала и без доплаты за переработку.

«Денег нет, но вы держитесь!» Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии – смертники! У вас совесть есть?», — заключила Козловская.

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