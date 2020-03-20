Граждане, вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома — МВД

Все граждане, которые возвращаются в Украину из ЕС, получат смс-сообщения от мобильного оператора с просьбой оставаться дома.

Об этом в эфире телеканала Zik сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Завтра будет массовая смс-рассылка всем гражданам, которые были на территории ЕС, всеми операторами Украины информации о том, что « … поскольку вы приехали (из ЕС — ред.), просим вас оставаться дома. Если у вас есть какие-то симптомы ОРВИ или, возможно, коронавируса, вам нужно связаться с семейными врачами и получать консультацию», — рассказал Геращенко.

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По его словам, в этих смс-сообщениях также будет ссылка на сайт, разработанный специально для граждан, вернувшихся из-за рубежа, содержащий информацию об этой ситуации.

Заместитель министра внутренних дел уточнил, что в последние дни каждый въезжающий в Украину должен заполнить анкету и указать в ней свои телефонные контакты.

«Например, сегодня прилетело несколько тысяч человек в "Борисполь", все они получили анкеты, насколько я уведомлен, заполнили их, после того уже прошли пограничный контроль, поэтому у нас есть возможность связи с этими людьми », — отметил он.

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Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин создал специальный сайт о коронавирусе, чтобы давать обществу ответы на самые актуальные вопросы.

По официальной информации Минздрава, в Украине подтвержден 21 случай коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru