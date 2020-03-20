Из Турции вернулись 250 украинцев, скоро прибудут еще более 560 — посол

Со времени прекращения авиасообщения 17 марта из Турции в Украину вернулись 250 граждан, еще 560 воспользовались возможностью вернуться 21 и 23 марта авиарейсами SkyUp из Стамбула.

Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«С 17 марта из Турции в Украину, по имеющимся данным, вернулись более 250 граждан Украины (2 коммерческих рейсы). С 21 по 23 марта запланированы авиарейсы SkyUp в Киев и Одессу, на которые уже приобретено более 560 билетов", — сказал Сибига.

Также, по его данным, 21 и 28 марта еще часть украинцев воспользуется паромом для возвращения домой.

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По словам посла, по состоянию на утро 20 марта в консульства в Анкаре и Анталии, генконсульство в Стамбуле заявки на участие в эвакуационных мероприятиях подали около 800 граждан Украины, количество желающих постоянно меняется.

«Ведется работа по возможности привлечения пассажирского морского парома или лайнера. Новой особенностью в последние дни вопрос оказания содействия транзитникам из третьих стран в их следовании в Украину, в частности обеспечения разрешения на допуск в Турцию, перерегистрации билетов и т.д.», — рассказал дипломат.

Он отметил, что зарубежные диппредставительства Украины в Турции находятся в круглосуточном контакте с гражданами по телефонам горячих линий, по электронной почте и размещают сообщения о новых возможностях выезда на собственных сайтах и ​​страницах в социальных сетях.

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На днях для более оперативного информирования граждан Посольство Украины в Турции открыло свой канал в Telegram — Embassy of Ukraine in Ankara.

Как сообщалось, по данным МИД, после закрытия прекращения авиасообщения 17 марта более 23 тысяч граждан Украины уже вернулись домой, еще столько же надо эвакуировать.

По материалам: ukrinform.ru