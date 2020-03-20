Из Украины пытались вывезти 80 тысяч медицинских масок

Общество
Таисия Слепцова0
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Из Украины пытались вывезти 80 тысяч медицинских масок

На Закарпатье полицейские вместе с таможенниками изъяли 80 тысяч медицинских масок, которые пытались вывезти за пределы Украины.

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Facebook.

"На Закарпатье полицейские и таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок за пределы Украины. Оперативники управления стратегических расследований полиции вместе с таможенниками изъяли 80 тысяч медицинских масок", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, грузовик, который остановили на посту «Тиса», направлялся в одну из стран Евросоюза.

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Как сообщалось, после провозглашения ВОЗ пандемии коронавируса, правительство Украины приняло решение об ограничении экспорта товаров противоэпидемического назначения. Это значит, что вывозить из страны, например, медицинские маски нельзя.

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В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 26 случаев Covid-19, из них 3 — летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киев — 3 случая, и один случай во Львове.

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По материалам: ukrinform.ru


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