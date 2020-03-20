Из Украины пытались вывезти 80 тысяч медицинских масок

На Закарпатье полицейские вместе с таможенниками изъяли 80 тысяч медицинских масок, которые пытались вывезти за пределы Украины.

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Facebook.

"На Закарпатье полицейские и таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок за пределы Украины. Оперативники управления стратегических расследований полиции вместе с таможенниками изъяли 80 тысяч медицинских масок", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, грузовик, который остановили на посту «Тиса», направлялся в одну из стран Евросоюза.

Как сообщалось, после провозглашения ВОЗ пандемии коронавируса, правительство Украины приняло решение об ограничении экспорта товаров противоэпидемического назначения. Это значит, что вывозить из страны, например, медицинские маски нельзя.

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В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 26 случаев Covid-19, из них 3 — летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киев — 3 случая, и один случай во Львове.

По материалам: ukrinform.ru