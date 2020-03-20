Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии коронавируса — Минздрав

Специалисты КНР поделились с медиками Украины опытом карантинных мероприятий для граждан и транспортировки товаров во время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"Китайские медицинские специалисты поделились с представителями Украины своим опытом профилактики эпидемии коронавирусной инфекции, инспекционных и карантинных мероприятий для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вопросы обсуждались сегодня в посольстве Китайской Народной Республики в Украине во время видеоселекторного совещания старших должностных лиц Министерства здравоохранения Китая — Евразийских стран по борьбе с эпидемией Covid-19.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение.

По состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных.

Фото: Коронавірус_інфо

По материалам: ukrinform.ru