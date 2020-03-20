МИД мониторит научные разработки и практики в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал постоянный мониторинг информации о новых научных разработках и лучших практик в сфере борьбы с коронавирусом по всему миру.

Соответствующее поручение Кулеба дал всем заграничным дипломатическим учреждениям Украины 20 марта, сообщает прессслужба МИД.

“Преодоление пандемии коронавируса — глобальный вызов, ответ на который ищут по всему миру. В то время, когда в Украине появляются первые случаи заболевания, некоторые страны уже накопили практический опыт сдерживания эпидемии и эффективных подходов к их преодолению. Украина должна держать руку на пульсе научного и практического прогресса, чтобы как можно быстрее внедрять те, которые будут предотвращать распространение вируса и сохранять здоровье и жизнь наших граждан — как пациентов, так и врачей”, — подчеркнул Кулеба.

Отмечается, что всю собранную информацию о новых подходах и практиках диагностики, лечения, предотвращения распространения коронавируса зарубежные дипломатические учреждения Украины будут передавать в Министерство здравоохранения Украины.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киеве — 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случаи Covid-19, из них 10 030 закончились смертью, в то же время 86 031 лицо выздоровела.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru