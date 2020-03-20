Минздрав обнародовал видеозапись брифинга о коронавирусе с сурдопереводом

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав обнародовал видеозапись брифинга о коронавирусе с сурдопереводом

Министерство здравоохранения обнародовало видео брифинга от 19 марта относительно ситуации с распространением нового коронавируса на YouTube с переводом на язык жестов.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

"Во время брифинга относительно ситуации по противодействию распространения коронавирусной инфекции произошла техническая накладка, поэтому зрители не видели в прямом эфире анонсированный перевод на язык жестов. Приносим извинения за неудобства. Просмотреть видео с сопровождением сейчас можно по ссылке", — говорится в сообщении.

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Ранее в анонсе на сайте Министерства здравоохранения говорилось, что брифинг пройдет с переводом на язык жестов.

По материалам: ukrinform.ru


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