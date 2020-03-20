Минздрав обнародовал видеозапись брифинга о коронавирусе с сурдопереводом

Министерство здравоохранения обнародовало видео брифинга от 19 марта относительно ситуации с распространением нового коронавируса на YouTube с переводом на язык жестов.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

"Во время брифинга относительно ситуации по противодействию распространения коронавирусной инфекции произошла техническая накладка, поэтому зрители не видели в прямом эфире анонсированный перевод на язык жестов. Приносим извинения за неудобства. Просмотреть видео с сопровождением сейчас можно по ссылке", — говорится в сообщении.

Читайте также: Православная Церковь Украины впервые провела литургию с сурдопереводом

Ранее в анонсе на сайте Министерства здравоохранения говорилось, что брифинг пройдет с переводом на язык жестов.

По материалам: ukrinform.ru