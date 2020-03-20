Минздрав ожидает большую партию тестов и расширит доступ к их проведению

Министерство здравоохранения ожидает поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.

Об этом на брифинге 20 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается обеспеченности тестами — мы ожидаем сейчас наибольшую поставку в Украину тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории нашего государства, и на следующей неделе число исследований будет значительно увеличиваться, поскольку мы рассчитываем на то, что все же динамика роста количества больных в Украина (будет ускоряться — ред.), а также (увеличение — ред.) количества подозрений, что рассматриваются ежедневно с коронавирусной болезнью, мы будем обеспечивать их всех проведением исследований", — сказал Ляшко.

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Также он добавил, что вместе с тестами ПЦР будут тесты для скрининговых исследований.

Ляшко также в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям по ограничению мобильности.

"Это то, что будет способствовать сохранению здоровья и сдерживанию распространения коронавирусной болезни", — сказал он.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киев — 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86 031 человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru