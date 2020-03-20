Неплательщиков за коммуналку не будут штрафовать и выселять во время карантина

Все предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, работают в штатном режиме.

А на период карантина запрещаются любые штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также приостановление этих услуг для граждан, сообщает Министерство развития громад и территорий Украины на своем сайте.

В ведомстве ссылаются на принятый 17 марта 2020 года Верховной Радой Украины Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)» .

Законом определяется, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

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прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), которое принадлежит на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

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При этом Минрегион в полном объеме обеспечивает поставку тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращения с бытовыми отходами и осуществляет управление многоквартирным домом.

Как сообщал Укринформ, законы для борьбы с распространением коронавируса в Украине, принятые на внеочередном заседании 17 марта, в тот же день подписал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и направил их на подпись Президенту.

По материалам: ukrinform.ru