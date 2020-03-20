Почти 30 тысяч украинцев уже вернулись из-за границы — Кулеба

Уже почти 30 тысяч украинцев вернулись домой из-за границы, примерно такое же количество сограждан ожидает возвращения.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Интер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Уже почти 30 тысяч вернулись в Украину, и еще примерно такая же цифра наших сограждан ожидает возвращения. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы они не просто возвращались, а чтобы это происходило безопасно, и чтобы проводились необходимые меры контроля", — сказал Кулеба.

Он отметил, что не известно сколько времени займет возвращение всех украинцев домой, но государство ищет решения, чтобы все наши граждане оказались в безопасности, и те из них, кто хочет вернуться в Украину, чтобы они имели такую ​​возможность.

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"Мы ежедневно решаем кучу проблем, например, сегодня нашли решение возвращения граждан Шри Ланки, занимались такой далекой страной как Перу, островом Бали. То есть вы можете видеть, что это совершенно разные точки мира", — сказал он.

Кулеба также отметил, что есть случаи, когда у людей есть деньги, чтобы оплатить возвращение, но они все же считают, что государство должно за них заплатить, и везти их бесплатно. Но по его словам, большинство граждан абсолютно добросовестны, и использует те модели, которые нарабатывает государство, в частности с частными компаниями и с авиалиниями.

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"Идет работа по украинским авиалиниями для того, чтобы те делали нерегулярные рейсы, и вывозили украинцев из-за границы. Также работаем с нашими зарубежными партнерами, тогда когда они совершают рейсы, чтобы забрать своих соотечественников, чтобы по дороге сюда они подхватывали, и подвозили наших сограждан. Поэтому уверяю вас, что мы используем любые средства, для того, чтобы украинцы возвращались в свои семьи, к своим близким в эти трудные времена", — сказал он.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться домой, зарегистрироваться в системе "ДРУГ", там сообщить МИД о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе.

Такая информация помогает дипломатам и упрощает формирование списков граждан, которые хотят срочно вернуться в Украину.

По материалам: ukrinform.ru