Попы из УПЦ (МП) заявили, что не так страшен коронавирус, как грех, и призывали игнорировать карантин

Источник hvylya.net назвал попов из Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) слабоумными за призыв игнорировать карантин.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

В то время, когда в Киеве карантин и запрещены все массовые мероприятия и собрания, священники УПЦ Московского Патриархата из Киево-Печерской лавры считают, что походы в храм и молитва важнее карантина и коронавируса и призывают своих мирян игнорируя карантин ходить в церковь молиться и обниматься.

Заявление об этом обнародовал митрополит Павел в своем видеообращении на Youtube-канале «Лавра. Путь спасения».

«Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких. Все спешите в храм, читайте Псалтырь, Евангелие, обнимайте друг друга», — призвал митрополит.

Павел также заявил, что «не так страшен коронавирус, как грех», а также, что ситуация «ухудшится, если люди не покаются».

Следует отметить, что это делается вразрез и вопреки приказу Вселенского патриарха Варфоломея не проводить религиозные службы, обряды и мероприятия до 31 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что израильские медики не считают пандемию концом света.