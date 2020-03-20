Празднование Пасхи в Украине могут отменить из-за коронавируса — СМИ

Общество
Христина Качоровська0
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Сейчас вопрос с празднованием такого важного религиозного праздника решают чиновники в Офисе президента Украины.

Пасха
Пасха. Фото — 112.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Опираясь на информацию от своих источников, они сообщают, что в ОПУ сейчас думают, как решить вопрос с празднованием Пасхи в Украине:

«Это важный праздник для всей страны… Но если брать во внимание ситуацию с пандемией коронавируса, то празднование, скорее всего, отменят.

В сложившейся ситуации важно не просто сдержать распространение вируса, но и не привести к его рецидиву».

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине могут внедрить чрезвычайное положение.


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