Празднование Пасхи в Украине могут отменить из-за коронавируса — СМИ

Сейчас вопрос с празднованием такого важного религиозного праздника решают чиновники в Офисе президента Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Опираясь на информацию от своих источников, они сообщают, что в ОПУ сейчас думают, как решить вопрос с празднованием Пасхи в Украине:

«Это важный праздник для всей страны… Но если брать во внимание ситуацию с пандемией коронавируса, то празднование, скорее всего, отменят.

В сложившейся ситуации важно не просто сдержать распространение вируса, но и не привести к его рецидиву».