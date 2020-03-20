Предприниматели в начале эпидемии коронавируса в Китае вывозили маски из Украины – МВД

Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса Covid-19 вывозили из Украины медицинские маски.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было — оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт", — сказал Геращенко.

Читайте также: Полиция заблокировала вывоз за границу респираторов на миллион гривен

Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

"Их (в госрезерве – ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям", — сказал заместитель министра внутренних дел.

Читайте также: Контрабанда медицинских масок "обошла" контрабанду сигарет — Нефедов

Ранее некоторые СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона медицинских масок за наличные, но Германия предложила более высокую цену и перекупила их.

По материалам: ukrinform.ru