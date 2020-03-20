Реальный масштаб эпидемии коронавируса в Украине станет понятен в понедельник — СМИ

Важное Общество
Христина Качоровська0
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На данный момент определить точное количество зараженных COVID-19 в Украине довольно тяжело, так как тест-систем на определение болезни недостаточно.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Как известно, в субботу, 21 марта, в Украину должен прибыть самолет из Китая, который привезет в нашу страну миллионы тест-систем на коронавирус:

«Наш инсайдер в Офисе президента сообщает, что в понедельник станет понятно, насколько тяжелая ситуация в Украине с коронавирусом. Сейчас, без китайских тест-систем, определить реально число заболевших невозможно».

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине могут ввести чрезвычайное положение.


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