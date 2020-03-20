В «Борисполь» прибыли девять рейсов с украинцами

По состоянию на 13:00 20 марта в международный аэропорт "Борисполь" прибыли самолеты с украинцами из Бельгии, Израиля, Доминиканской Республики, Египта и ОАЭ.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь".

Так, сегодня в "Борисполь" уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Дубая, Шарджи и четыре самолета из Шарм-эль-Шейха.

Также 20 апреля в "Борисполе" ожидается 5 международных рейсов из Шарм-эль-Шейха, 2 рейса из Дубая, 1 из Ларнаки, 1 из Хургады, 1 из Тель-Авива, 1 из Франкфурта, 1 из Амстердама, 1 из Брюсселя, 1 из Цюриха, 1 из Стамбула и 1 из Хургады.

Согласно информации из онлайн-табло, на вылет из аэропорта "Борисполь" сегодня запланированы 1 рейс в Лондон, 1 рейс в Париж, 1 рейс в Стамбул, 1 рейс в Дубай и 1 рейс в Шарджи.

В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского 19 марта отменены все рейсы. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта "Киев". В частности, статус "отменен" отмечается в отношении всех рейсов — как за рубеж, так и внутренних.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

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По состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г.Киеве — 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью, в то же время 86031 человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru