В Китай отправили военный самолет за тестами на Covid-19, масками и оборудованием

Военный грузовой самолет Ил-76 вылетает в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом Covid-19, на следующей неделе полетит еще самолет.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать этот самолет.

"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, в Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз. Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса Президента и всем министерствам, которые принимали участие в организации", — отметил он.

По словам депутата, это только первый полет, на следующей неделе будет еще один.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирус зафиксирован: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киеве — 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью, в то же время 86 031 человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru