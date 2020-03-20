В Украине могут ввести чрезвычайное положение, если будет более 100 зараженных коронавирусом — СМИ

Общество
Христина Качоровська0
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Офис президента, для борьбы с распространением коронавируса, планирует больше ужесточить меры карантина — вплоть до внедрения чрезвычайного положения.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Фото — dsnews.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

Согласно их данным, в ОПУ уже долгое время планируют ужесточить карантин: может дойти до того, что без крайней необходимости нельзя будет выходить на улицу и будет принято чрезвычайное положение:

«Как сообщает наш инсайдер с Банковой, такое решение примут если в Украине будет более 100 заболевших, а динамика болезни — критическая.

Власть очень боится допустить итальянский сценарий коронавируса, когда на болезнь среагировали слишком поздно. Если же в Украине «проспать» вспышку, то последствия будут куда более плачевными, чем в Италии».

Напомним, ранее мы писали, что будет запрещено в случае внедрения ЧП.


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