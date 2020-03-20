В Украине могут ввести чрезвычайное положение, если будет более 100 зараженных коронавирусом — СМИ

Офис президента, для борьбы с распространением коронавируса, планирует больше ужесточить меры карантина — вплоть до внедрения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

Согласно их данным, в ОПУ уже долгое время планируют ужесточить карантин: может дойти до того, что без крайней необходимости нельзя будет выходить на улицу и будет принято чрезвычайное положение:

«Как сообщает наш инсайдер с Банковой, такое решение примут если в Украине будет более 100 заболевших, а динамика болезни — критическая.

Власть очень боится допустить итальянский сценарий коронавируса, когда на болезнь среагировали слишком поздно. Если же в Украине «проспать» вспышку, то последствия будут куда более плачевными, чем в Италии».