В Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса — Минздрав
В Украине лабораторно подтверждены уже 26 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
"В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные", — говорится в сообщении.
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Как ранее сообщало агентство, в Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно был подтвержден 21 случай Covid-19. Минздрав также сообщил о третьей смерти в Украине от коронавируса: в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная COVID-19.
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По материалам: ukrinform.ru
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